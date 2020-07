CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

Une situation que les chiffres aux Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché par le virus et où l'épidémie ne fait qu'augmenter, viennent souligner. Le 22 juillet, l'épidémie avait causé, outre-Atlantique, 142.095 décès, selon les données publiées par l'université Johns Hopkins, qui signale plus de 3.903.684 contaminations. Une situation si grave que le président Trump a fini par revoir sa position sur les masques, appelant au "patriotisme" des Américains pour les inciter à en porter, tandis qu'il abandonnait son optimisme habituel, mardi 21 juillet, pour admettre que la situation sans doute se détériorerait-elle encore avant de s'améliorer.

Les autres pays les plus touchés sont le Brésil avec 81.487 morts pour plus de 2,1 millions de cas, dont le président Bolsonaro a été testé positif au coronavirus début juillet, le Royaume-Uni avec 45.507 morts, le Mexique avec 40.400 morts et l'Italie avec 35.073 morts. Vient ensuite la France, avec 30.168 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Au total, toujours de même source, 14.982.950 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires et au moins 8.506.785 millions de malades sont aujourd'hui considérés comme guéris, pour un total de 617.415 morts. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.