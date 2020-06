CARTE - Coronavirus : quels sont désormais les pays les plus touchés dans le monde ?

La maladie continue à se propager dans le monde. Mardi 30 juin, 10.302.052 personnes avaient été recensées positives au virus, pour 5.235.813 qui en avaient guéri, et 505.505 qui y avaient succombé. Après l'Asie et l'Europe, le continent américain est désormais sans conteste l'épicentre du virus. Avec les Etats-Unis (2.590.552 cas), le Brésil (1.368.195), le Pérou (282.365) et le Chili (275.999), la région place quatre pays dans les 7 premiers Etats touchés par le coronavirus.

Entre l'Europe et l'Asie, la Russie est au troisième rangs du nombre de contaminations avec 640.246 cas. Suit l'Inde (566.849), tandis que l'autre géant local, la Chine, a vu son nombre de cas quasi stagner depuis l'hiver et se situe à 84.780 cas, en dépit des craintes d'une nouvelle vague à Pékin, ces dernières semaines.

En Europe, c'est le Royaume-Uni, qui reconfine localement, qui est le pays le plus touché, avec 313.470 cas, suivi par l'Espagne (248.970), l'Italie (240.436) et la France (201.522). L'Allemagne, qui présente une très faible mortalité, présente toutefois 195.042 cas et s'est résolu à reconfiner 360.000 personnes, mardi 23 juin. A l'inverse, avec 61.361 cas, la Belgique, qui ne figure qu'au 27e rang des contaminations, est toujours première en matière de mortalité.