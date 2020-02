CARTE - Coronavirus : quels sont les pays touchés dans le monde ?

La Corée du Sud est désormais le deuxième pays à compter le plus grand nombre de cas au niveau national après la Chine, d'où l'épidémie est partie. De son côté, l'Iran est devenu le second pays avec le plus grand nombre de morts avec 12 décès. En Chine, Le nombre des contaminations sur l'ensemble de la Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) est désormais de plus de 77.000 et de 2.592 décès, selon un bilan connu ce 24 février.

Un peu plus de 1.500 contaminations ont par ailleurs été recensées ailleurs dans le monde. C'est en Italie qu'est survenu, vendredi, le premier décès d'un Européen touché par le coronavirus. Au total, 3 personnes sont décédés.