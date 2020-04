CARTE - Coronavirus : l'ampleur de l'épidémie aux Etats-Unis, comté par comté

Aux Etats-Unis, le Covid-19 frappe avec force. Le pays est désormais le plus touché au monde par la pandémie, ayant dépassé samedi l'Italie en nombre de décès. Depuis plusieurs jours déjà, les Etats-Unis sont confrontés à une accélération de la propagation du coronavirus, avec, mercredi 22 avril, 818.172 cas confirmés et 44.431 morts.

Comme le montre la carte ci-dessous, basée sur les données du ministère américain de la Santé, plusieurs comtés sont particulièrement touchés par le virus, à l'instar de celui de New York City, qui compte 144.190 cas pour 14.887 décès, ou encore ceux de Nassau (31.079 cas dont 1390 décès), Suffolk (28.701 cas dont 888 décès) et Westchester (24.656 cas dont 809 décès).

