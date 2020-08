CARTE - Coronavirus : quels sont les pays à la plus forte mortalité ?

Avec seulement 42 morts enregistrés, Saint-Marin, au nord-est de l'Italie, et ses 33.000 habitants se retrouvent logiquement les plus frappés. Comme le montre la carte ci-dessous, réalisée par Esri France, le micro-Etat enregistre un ratio de 125,23 décès pour 100.000 habitants. Il devance la Belgique, avec 85,89 décès pour 100.000 habitants. Depuis le début de la pandémie, le "Plat Pays" compte 9870 morts pour 11,4 millions d'habitants.

Depuis le début de la pandémie début décembre, le Covid-19 a fait au moins de 730.000 morts dans le monde. Si les Etats-Unis, le Brésil, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore le Mexique font partie des pays les plus touchés concernant le total de morts déclarés, quels sont ceux qui ont subi le plus lourd tribu en proportion de leur population ?

Derrière la Belgique, on retrouve le Royaume-Uni (72,03 morts pour 100.000 habitants), puis le Pérou, dont la mortalité a bondi ces derniers jours (67,16 contre 60,63) et la principauté d'Andorre, avec 60,68 morts pour 100.000 habitants. Suivent, l'Espagne (58,22), la Suède (57,86), dont la gestion de crise, basée sur l'immunité collective, a soulevé des questions, au point de dépasser l'Italie, pays initialement le plus meurtri par l'épidémie et qui présente aujourd'hui une mortalité à 56,65 décès pour 100.000 habitants.

Particulièrement touchés depuis plusieurs mois, les États-Unis, qui comptent 162.425 morts au total, présentent une mortalité de 49,73 décès pour 100.000 habitants. Avec le Brésil, qui avance un bilan de 100.477 morts, et une mortalité de 48,46 décès pour 100.000 habitants, les deux géants américains devancent désormais la France et sa moralité à 45,19. En comparaison, l'Allemagne, dont la gestion de la crise du Covid-19 a été saluée par de nombreux observateurs, déplore seulement 11,42 décès pour 100.000 habitants.