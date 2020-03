CARTE - Coronavirus : quels sont les pays touchés dans le monde ?

La propagation du coronavirus a désormais gagné plus de 150 pays. Le nombre de contaminations au Covid-19 se porte ce mardi après-midi à 189.386 cas confirmés, dans 155 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE). Au total, 7505 personnes sont décédées, tandis que 80.643 autres ont guéri.

Foyer originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 81.058 cas. Les autres pays les plus touchés sont l'Italie (27.980), l'Iran (16.169 cas), l'Espagne (11.309), la Corée du Sud (8320 cas), l'Allemagne (8084 cas) et la France (6664 cas).