CARTE - Covid-19 : plus de 800.008 morts dans le monde, les pays les plus touchés

Selon les données collectées par l'université Johns Hopkins, la pandémie de Covid-19 a désormais fait plus de 808.000 victimes dans le monde, tandis qu'au moins 23,4 millions de cas ont été relevés depuis la détection du coronavirus, fin 2019, en Chine. Un bilan encore très provisoire, vu le rythme auquel la pandémie se poursuit.

Comme le montre la carte ci-dessous, les États-Unis restent le pays le plus lourdement touché par le virus. À ce jour, le virus avait causé, outre-Atlantique 176.808 décès et au moins 5,7 millions de contaminations. Les deux autres pays les plus endeuillés sont également américains, puisqu'il s'agit du Brésil (114.744 morts) et du Mexique (60.480 morts), alors que l'Inde (57.542 morts) connait ces derniers jours une hausse importante du nombre de victimes. En Europe, ce sont le Royaume-Uni (41.515 morts), l'Italie (35.437 morts) et la France (30.518 morts) qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés.