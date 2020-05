CARTE - Coronavirus aux Etats-Unis : l'ampleur de l'épidémie, comté par comté

DATA - Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, avec plus de 1,3 million de cas confirmés et plus de 83.000 morts, jeudi 14 mai. Retrouvez dans cet article une carte interactive des états et comtés les plus touchés outre-Atlantique.

Aux Etats-Unis, le Covid-19 frappe encore et toujours avec force. Le pays est depuis plusieurs semaines le plus touché au monde par la pandémie, avec, jeudi 14 mai, 1.388.043 de cas confirmés et 83.715 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Comme le montre la carte ci-dessous, basée sur les données du ministère américain de la Santé, plusieurs comtés sont particulièrement touchés par le virus, à l'instar de celui de New York City, qui compte 187.250 cas pour 20.316 décès, ou encore ceux de Cook (56.406 cas dont 2589 décès), Nassau (38.587 cas dont 2004 décès), Suffolk (37.305 cas dont 1604 décès) et Westchester (31.611 cas dont 1245 décès).

Sur la côte ouest, le comté de Los Angeles compte pour sa part 34.552 cas confirmés et 1663 décès. Le comté de Wayne, dans le Kentucky, présente lui une mortalité de cas très élevée, avec 18.389 cas et 2156 décès.

Carte réalisée par notre partenaire Esri France.

