CARTE - Coronavirus : la progression de l'épidémie aux Etats-Unis, comté par comté

Comme le montre la carte réalisée par notre partenaire Esri France (voir ci-dessous), basée sur les données du ministère américain de la Santé, plusieurs comtés sont particulièrement touchés par le virus, à l'instar de celui de New York City, qui compte 87.028 cas pour 5150 décès, ou encore ceux de Nassau (20.140 cas dont 633 décès), Westchester (17.004 cas dont 359 décès) et de Suffolk (18.803 cas dont 362 décès).

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant "On Déconfine l’info".

Retrouvez notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent à vos questions, sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même en trouver les côtés positifs.