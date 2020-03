CARTE - Coronavirus : quels sont les pays touchés dans le monde ?

La propagation du coronavirus a désormais gagné plus de 100 pays. Le nombre de cas de nouveau coronavirus a atteint 114.151, dont 4.012 décès, dans 105 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi.

La Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - a dénombré 80.754 cas, dont 3.136 décès et 59.897 personnes aujourd'hui guéries. 19 nouvelles contaminations et 17 nouveaux décès y ont été annoncés entre lundi 17h (GMT) et mardi 9h (GMT). Ailleurs dans le monde, 33.397 cas (877 nouveaux) étaient recensés mardi à 9h, dont 876 décès (31 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie (9.172 cas, 463 décès), la Corée du Sud (7.513 cas dont 131 nouveaux, 54 décès), l'Iran (7.161 cas, 237 décès), la France (1.412 cas dont 221 nouveaux, 25 décès).