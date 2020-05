CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés en proportion de leur population ?

Avec seulement 41 morts enregistrés, Saint-Marin et ses 33.000 habitants se retrouvent comme les plus frappés. Comme le montre la carte ci-dessous, réalisée par Esri France, le pays enregistre un ratio de 122,25 décès pour 100.000 habitants. Il devance la Belgique, avec 79,02 décès pour 100.000 habitants. Depuis le début de la pandémie, le "Plat Pays" compte 9 080 morts pour 11,4 millions d'habitants.

Depuis le début de la pandémie début décembre, le Covid-19 a fait au moins de 316.000 morts dans le monde. Si les Etats-Unis, la Chine, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne font partie des pays les plus touchés concernant le total de morts déclarés, quels sont ceux qui ont subi le plus lourd tribu en proportion de leur population ?

Derrière Andorre, troisième de ce classement avec 59,51 décès pour 100.000 habitants, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie, pays les plus touchés en Europe avec 27.709, 34.876 et 32.007 morts, possèdent des ratios relativement élevés avec respectivement 56,3 décès pour 100.000 habitants en Espagne, 53,6 décès pour 100.000 habitants au Royaume-Uni et 51,35 décès pour 100.000 habitants chez nos voisins italiens. La France arrive juste derrière ce trio avec un taux de 41,89 décès pour 100.000 habitants, pour un total de morts déclarés estimé à 28.111 au 18 mai.

Particulièrement touchés depuis plusieurs mois, les États-Unis, qui comptent 89.874 morts au total, ont un ratio de 27,42 décès pour 100.000 habitants. En comparaison, l'Allemagne, dont la gestion de la crise du Covid-19 a été saluée par de nombreux observateurs, déplore seulement 9,9 décès pour 100.000 habitants, soit un total de 8003 morts pour une population d'environ 83 millions d'habitants.