CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne cache pas ses craintes. Le vendredi 10 juillet dernier, le directeur général de l'institution internationale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que les contaminations dans le monde avaient "plus que doublé ces six dernières semaines". Un constat inquiétant que les chiffres aux Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché par le virus et où l'épidémie ne fait qu'augmenter, viennent souligner.

Le 17 juillet, l'épidémie a causé, outre-Atlantique, 138.360 décès, selon les données publiées par l'université Johns Hopkins, qui signale plus de 3.576.430 contaminations.