CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne cache pas ses craintes. Vendredi 10 juillet, le directeur général de l'institution internationale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que les contaminations dans le monde avaient "plus que doublé ces six dernières semaines". Un constat inquiétant que les chiffres, au Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché par le virus, viennent souligner.

Les autres pays les plus touchés sont le Brésil avec 72.833 morts pour 1.884.967 cas, dont le président Bolsonaro, le Royaume-Uni avec 44.915 morts (291.691 cas), l'Italie avec 34.967 morts (243.230 cas) et le Mexique avec 35.491 morts (304.435 cas). Vient ensuite la France, avec 30.032 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Au total, toujours de même source, plus de 13.113.181 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires et au moins 7.268.022 malades sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.