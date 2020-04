CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

CARTE - Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine fin 2019, le nombre de contaminations a dépassé vendredi 10 avril le cap des 1,6 million de cas confirmés. Près de 96.000 personnes sont décédées, dans 180 pays et territoires.

La quasi-totalité du globe est frappée par la pandémie de Covid-19. Le nombre de contaminations au coronavirus Sars-CoV-2 se porte jeudi 9 avril à 1.605.548 cas confirmés, dans 180 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins de Baltimore. Au total, 95.808 personnes sont décédées, tandis que 356.161 autres ont guéri. Foyer originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 82.924 cas, un nombre désormais en très faible augmentation de jour en jour, poussant certains à s'interroger sur la véracité des chiffres donnés. Le pays est aujourd'hui largement dépassé par les Etats-Unis (465.280 cas), l'Espagne (153. 222 cas) et l'Italie (143.626 cas). Arrivent ensuite l'Allemagne (118.235 cas), la France (118.725 cas), l'Iran (66.220) et le Royaume-Uni (65.872).

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Carte réalisée par notre partenaire Esri France.

Écoutez cet épisode quand vous le souhaitez - Sur Apple Podcast - Sur Spotify - Sur Deezer Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant "On Déconfine l’info".

Retrouvez notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent à vos questions, sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même en trouver les côtés positifs.

La rédaction de LCI