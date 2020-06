CARTE - Coronavirus : quels sont désormais les pays les plus touchés dans le monde ?

La quasi-totalité du globe est frappée depuis plusieurs mois par la pandémie de Covid-19. Le nombre de contaminations au coronavirus Sars-CoV-2 se porte samedi 20 juin à 8.693.005 cas confirmés, dans 188 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins de Baltimore. Au total, 460.594 personnes sont décédées, tandis que 4.276.300 autres ont guéri.

Epicentre originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 84.525 cas. Depuis des semaines, les chiffres n'y bougent quasiment plus, en dépit des craintes d'une reprise de l'épidémie qui ont conduit les autorités de Pékin à verrouiller la ville, ces derniers jours. Le pays est largement dépassé depuis plusieurs semaines par les Etats-Unis (2.222.600 cas) ou le Brésil (1.032.913 cas), alors que l'Amérique du Sud est désormais considérée comme le nouveau foyer principal de la pandémie.

Suivent la Russie, troisième pays le plus touché avec 576.162 cas, l'Inde (395.048 cas), le Royaume-Uni (303.285 cas) l'Espagne (245.575 cas) et le Pérou (244.388 cas). Viennent enfin l'Italie (238.011 cas), devant le Chili (231.393), l'Iran (202.584) et la France (196.083 cas). L'Allemagne (190.670 cas), la Turquie (185.245 cas) et le Pakistan (171.666)arrivent enfin.

Une ampleur que doit venir nuancer la mortalité par pays. Ainsi, la Belgique ne figure qu'au 22e rang des pays les plus touchés mais présente la mortalité la plus élevée au monde parmi les grands Etats.