CARTE - Covid-19 : quels sont les pays les plus touchés par la pandémie ?

Le Brésil a dépassé le samedi 10 octobre le seuil des 150.000 morts du coronavirus, près de huit mois après l'apparition du premier cas, alors que le nombre de décès quotidiens continue lentement de baisser. Avec 559 nouveaux décès enregistrés sur les dernières 24 heures, ce pays de 212 millions d'habitants aux dimensions continentales déplore samedi soir officiellement 150.488 morts dues au Covid-19, selon le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé.

Le Brésil, qui totalise par ailleurs 5.094.979 cas, troisième pays le plus touché dernière les Etats-Unis et l'Inde, est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis. La première puissance mondiale décompte pour sa part 214.985 décès pour 7.792.816 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Pays berceau du virus, la Chine a officiellement dénombré un total de 90.823 cas (15 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4739 décès et 85.673 guérisons.