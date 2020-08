CARTE - Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés par la pandémie ?

Le coronavirus a déjà contaminé plus de 18,2 millions de personnes dans le monde. Un bilan encore très provisoire, vu le rythme galopant auquel la pandémie se poursuit sur les continents américains, mais aussi en Afrique.

Les Etats-Unis restent le pays le plus lourdement touché par le virus. Lundi 3 août, l'épidémie avait causé, outre-Atlantique plus de 155.000 décès, selon les données publiées par l'université Johns Hopkins, qui signale plus de 4,7 millions de contaminations. Les deux autres pays les plus endeuillés sont également américains, puisqu'il s'agit du Brésil(94.665 morts) et du Mexique (48.012). En Europe, deuxième épicentre de la pandémie après la Chine, les craintes d'une deuxième vague continuent de se faire ressentir.