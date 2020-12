CARTE - Covid-19 : plus d'1,5 millions de morts, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,4 million de morts. Mercredi 25 novembre, 1.522.030 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 66.081.451 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 279.205 morts pour 14.387.764 cas recensés.

En Europe, ce sont le Royaume-Uni (60.714 morts), l'Italie (58.852 morts), la France (54.859 morts) et l'Espagne (46.252 morts) qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés, selon notre tableau de bord. En Asie, l'Iran est le pays le plus endeuillé avec 50.016 décès. En Amérique du Sud, outre le Brésil, l'Argentine (39.512 morts), la Colombie (37.467 morts) et le Pérou (36.195 morts).