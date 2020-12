CARTE - Covid-19 : plus d'1,5 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,5 million de morts. Mardi 8 décembre, 1.571.376 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 68.970.659 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 289.450 morts pour 15.392.196 cas recensés.

En Europe, ce sont le Royaume-Uni (62.663 morts), l'Italie (61.739 morts), la France (56.752 morts) et l'Espagne (47.019 morts) qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés. En Asie, l'Iran est le pays le plus endeuillé avec 51.212 décès. En Amérique du Sud, outre le Brésil, l'Argentine (40.222 morts), la Colombie (38.308 morts) et le Pérou (36.401 morts).