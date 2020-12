CARTE - Covid-19 : plus d'1,5 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,5 million de morts. Vendredi 11 décembre, 1.584.788 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 69.728.763 de cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 292.190 morts pour 15.618.438 cas recensés.

En Europe, ce sont le Royaume-Uni (63.179 morts), l'Italie (62.626 morts), la France (57.044 morts) et l'Espagne (47.344 morts) qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés. En Asie, l'Iran est le pays le plus endeuillé avec 51.727 décès. En Amérique du Sud, outre le Brésil, l'Argentine (40.431 morts), la Colombie (38.484 morts) et le Pérou (36.499 morts).