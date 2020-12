CARTE - Covid-19 : plus d'1,7 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,7 million de morts. Vendredi 25 décembre, 1.744.105 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 79.469.709 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 329.106 morts pour 18.655.010 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 189.982 morts (pour 7.423.945 cas) et de l'Inde qui en déplore pour sa part 147.092 décès (10.146.845 cas). Voisin des États-Unis, le Mexique affiche 121.172 décès. Pays berceau du virus, la Chine dénombre quant à elle un total de 95.383 cas dont 4.769 décès.