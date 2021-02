CARTE - Coronavirus : voici les pays où la mortalité est la plus forte

Plus de 2,2 millions de décès depuis le début de la pandémie fin 2019. Alors que les campagnes de vaccination ont commencé à travers le monde avec plus ou moins de rapidité, le virus, lui, continue son effroyable progression, touchant la quasi-totalité des pays du globe. Si les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique ou encore le Royaume-Uni font partie des pays dans lesquels le nombre total de morts est le plus important, quels sont ceux qui ont subi le plus lourd tribut en proportion de leur population ?

Avec 909 décès pour 2.801 habitants, les Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien se retrouvent les plus durement frappés en proportion de leur population, avec un taux effarant de 32.452,7 morts pour 100.000 habitants. De même que Saint-Marin, au nord-est de l'Italie, 67 morts pour 33.537, avec un taux à 199,78 décès pour 100.000 habitants.

Au-delà de ces anomalies statistiques, les pays connaissant la mortalité la plus élevée en proportion se trouvent en Europe : la Belgique, avec 183,32 morts pour 100.000 habitants, la Slovénie (177,63/100.000), le Royaume-Uni (164,22/100.000), la République Tchèque (152,77/100.000) et l'Italie (142,45/100.000).