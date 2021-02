CARTE - Covid-19 : près de 458.000 morts aux États-Unis

Les États-Unis ne s'en sortent toujours pas. Joe Biden, officiellement devenu président des États-Unis, hérite d'une situation sanitaire catastrophique et tente de retourner la situation avec une série de décrets présidentiels et un ambitieux plan de relance. Le pays n'en reste pas moins le plus atteint par la pandémie depuis des mois. Vendredi 5 février, 457.977 décès et 26.768.823 cas positifs confirmés sont décomptés par l'université Johns Hopkins - qui fait référence.