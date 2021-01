CARTE - Covid-19 : les États-Unis continuent de battre de tristes records

Les États-Unis ne s'en sortent toujours pas. Le pays est depuis plusieurs mois le plus atteint par la pandémie. Jeudi 14 janvier 2021, alors que le pays est soumis à une transition pour le moins chaotique entre Donald Trump et Joe Biden, plus de 384.000 décès et 23.067.350 cas positifs confirmés étaient décomptés par l'université Johns Hopkins - qui fait référence.

Et la tendance n'est pas à l'amélioration. Mardi, le pays a enregistré un record de décès journaliers, passant pour la première fois la barre des 4000 décès quotidiens avec 4470 morts.

Comme le montre la carte ci-dessous, plusieurs comtés sont particulièrement touchés par le virus, à l'instar de celui de Los Angeles (959.156 cas confirmés, 12.972 morts) en Californie, de Cook, à proximité de Chicago, dans l'Illinois (424.217 cas, 8870 morts) ou de Maricopa (397.208 cas, 6115 morts) dans l'Arizona.