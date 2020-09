CARTE - La barre des 900.000 morts du Covid-19 franchie : quels sont les pays les plus touchés ?

Inexorablement, la hausse se poursuit. Selon les données collectées par l'université Johns Hopkins au 4 septembre, la pandémie de Covid-19 a désormais fait 906.011 victimes dans le monde, tandis qu'au moins 27.987.325 cas ont été relevés depuis les premières détections du coronavirus, fin 2019, en Chine. Un bilan encore très provisoire, vu le rythme auquel le virus progresse.

Comme le montre la carte ci-dessous, les États-Unis sont toujours le pays le plus lourdement touché par le virus. À ce jour, le virus avait causé, outre-Atlantique 191.612 décès et 6.390.840 contaminations. Les autres pays les plus endeuillés sont le Brésil (128.539 morts), l'Inde (75.062 morts) et le Mexique (69.049 morts).