CARTE - Pandémie de coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

La pandémie de Covid-19 touche la quasi-totalité du globe. Le nombre de contaminations au coronavirus Sars-CoV-2 se porte ce mardi 24 mars à la mi-journée à 382.000 cas confirmés, dans 168 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE). Au total, 16.574 personnes sont décédées, tandis que 101.857 autres ont guéri.

Foyer originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 81.553 cas, un nombre à présent en très faible augmentation de jour en jour. Les autres pays les plus touchés sont l'Italie (63.927 cas), les Etats-Unis (46.450 cas), l'Espagne (35.136 cas), l'Allemagne (29.056 cas), l'Iran (23.049 cas), la France (20.128 cas) et la Corée du Sud (9037 cas).