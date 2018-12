CARTE - Les niveaux (très) disparates du salaire minimum en Europe

Les smicards espagnols vont peut-être retrouver le sourire. Et pour cause : mercredi, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a annoncé qu'il augmenterait par décret le salaire minimum - l'un des plus faibles en Europe occidentale - de 22% lors du Conseil des ministres du 21 décembre prochain, le faisant passer de 858 euros à 1050 euros brut.





Une nouvelle qui résonne forcément en France, où la question des "petits" revenus revient avec insistance depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Face à la crise, Emmanuel Macron a d'ailleurs promis d'accélérer la hausse de la prime d'activité, qui sera relevée de 100 euros par mois dès 2019.