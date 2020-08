CARTES - Beyrouth "à moitié détruite" : les secteurs les plus touchés

"J'ai fait un tour dans Beyrouth, près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée", a indiqué à l'AFP le gouverneur de la capitale libanaise, Marwan Abboud, au lendemain de la double explosion qui a ravagé la ville dans la soirée du 4 août. Il estime que "les dommages peuvent s'élever à entre trois et cinq milliards de dollars", précisant toutefois qu'il attendait une évaluation des experts et des ingénieurs".

Une première forte explosion dans la zone portuaire de Beyrouth a eu lieu aux alentours de 18h (heure locale) mardi soir, suivie d'un incendie et de quelques détonations, avant une seconde explosion, beaucoup plus puissante, qui a provoqué un énorme dégagement de fumée en forme de champignon dans le ciel et pulvérisé le port et les bâtiments alentours.

Ces deux explosions, dont la cause n'est pas encore identifiée, sont survenues au niveau du port "Silos". Cette zone industrielle était composée d'usines, de stocks de matériaux et de marchandises, avec notamment plusieurs silos à grains. Ce sont 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans l'entrepôt de ce port qui ont explosé, a expliqué le Premier ministre libanais, Hassan Diab.