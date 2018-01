Catalogne : Carles Puigdemont va-t-il devoir se sacrifier pour le camp indépendantiste ?

Le retour de Carles Puigdemont à la tête de la Catalogne ressemble de plus en plus à un chemin de croix. Le leader indépendantiste s'est en effet vu interdire par la Cour constitutionnelle espagnole d'être investi s'il n'était pas présent à la session d'investiture, prévue mardi 30 janvier à Barcelone. La présence de l'ancien maire de Gérone devant la chambre est jugée "indispensable", ce qui induit qu'il "obtienne à cet effet l’autorisation préalable du juge en charge des poursuites pénales pour rébellion et sédition le visant".





Pas d'hologramme, de procuration ou de visioconférence qui tienne. Une difficulté supplémentaire, puisque Carles Puigdemont est toujours exilé en Belgique, à Bruxelles, qu'il a rejoint début novembre afin d'échapper à l'incarcération qui le guettait, pour avoir abusivement - aux yeux de la justice espagnole - déclaré l'indépendance de la Catalogne, le 27 octobre. Et ce, d'autant plus que le parquet général espagnol l'a averti, le 20 janvier, que son immunité de député ne l'empêcherait pas d'être arrêté s'il devait revenir en Espagne pour être investi à la tête de la région.