Catalogne : Inés Arrimadas, la jeune centriste qui a failli faire tomber les séparatistes

Née en Andalousie à Jerez de la Frontera, Inés Arrimadas se passionne dès l’enfance pour la Catalogne, terre d’origine de ses parents, et sa culture. Fan du Barça notamment, elle choisit d’apprendre le catalan et s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin à Barcelone. Son père, un farouche défenseur de la démocratie qui fut membre du premier conseil municipal de la petite bourgade andalouse après la chute de la dictature de Franco (tout le contraire de l'un de ses lointains cousins qui avait servi le Caudillo), la met vite dans le bain de la politique. Quelques années plus tard, devenue avocate après des études de droit à Séville et une année passée en Erasmus à Nice, ses songes de jeunesse se concrétisent puisqu’elle se retrouve embauchée par une entreprise de la capitale catalane où elle finit par emménager. C’est là, en 2011, qu’elle adhère au mouvement citoyen Ciudadanos, sorte de pendant centriste et libéral du parti Podemos, l'émanation politique des Indignados.





D’abord porte-parole des jeunes du parti, cette trentenaire gravit rapidement les échelons et devient députée au Parlement local en 2012. Trois ans plus tard, en 2015, elle est désignée pour représenter les siens lors des dernières élections régionales qui avaient accouché de la victoire de la grande coalition séparatiste Junts per Sì de Carles Puigdemont. Une ascension qu’elle doit en partie au départ du président et fondateur de la formation, Albert Rivera, parti à l'assaut de Madrid pour défendre les couleurs des centristes au niveau national. Farouchement favorable à l’unité de l’Espagne, elle est mariée à un ex-député indépendantiste, Xavier Cima, qui a abandonné la vie publique par amour pour elle. Une preuve de sa capacité à persuader et convaincre selon ses partisans.