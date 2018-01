Catalogne : investiture ajournée, Puigdemont introuvable... même dans les égoûts de Barcelone

Le vrai Puigdemont, lui, était attendu pour une apparition surprise devant les élus, au risque d'être arrêté pour "rébellion" après trois mois d'exil volontaire en Belgique. Pour éviter une telle tribune, les autorités avaient pris les devants ces derniers jours : "Nous allons veiller à ce qu’il ne puisse pas passer la frontière sans être arrêté, que ce soit par hélicoptère, en bateau ou dans le coffre d’une voiture", avait prévenu la semaine dernière le ministre de l’Intérieur espagnol Juan Ignacio Zoido.





Les forces de l'ordre ont poussé leurs recherches encore plus loin ces derniers jours : à Barcelone, des policiers exploraient les bouches d’égout autour du parlement, à la recherche d’une hypothétique cachette, selon Ouest France. "D’autres surveillent l’entrée du zoo, à quelques dizaines de mètres de l’hémicycle. Et près de la frontière française, aérodromes et associations de parachutisme ont dû livrer leurs registres", rapporte le quotidien. Le principal intéressé a lui-même entretenu le doute : sur son compte Instagram, il a publié lundi après-midi une photo… d'une avenue de Barcelone.