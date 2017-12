Catalogne : rentrer ou pas, gouverner mais pour faire quoi ? Les dilemmes de Carles Puigdemont

Du côté de sa défense, on se veut toutefois plus prudent. "Mon conseil c'est d'évaluer la situation car au moment où il reviendrait ici, il serait arrêté. [...] Il faut mesurer si cela vaut la peine, s'il peut faire davantage dedans que dehors." Du côté de ses alliés putatifs, et notamment d'ERC, on multiplie les appels du pied pour son retour : "Nous vous attendons pour que vous dirigiez la Generalitat avec le vice-président Junqueras", lui-même emprisonné, a ainsi clamé le porte parole du parti de gauche indépendantiste.





Du côté de la gauche anticapitaliste, la Cup, qui a perdu 6 sièges par rapport à la précédente législature, on conditionne son soutien à Puigdemont au maintien de son objectif : la mise en place du processus d'indépendance et de création de la République. Des exigences qui rappellent forcément la menace de prolongement de la mise sous tutelle qui pèse sur Catalogne, toujours régie par l'Espagne par le biais de l'article 155 de la Constitution.