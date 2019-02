Fukushima : le gouvernement japonais et Tepco condamnés à indemniser les habitants forcés d'évacuer la zone en 2011

Une décision de justice qui pointe une fois encore, la responsabilité du Gouvernement et de Tepco dans la catastrophe. La justice nippone a ordonné ce mercredi 20 février, le paiement de 3,4 millions d'euros de dommages-intérêts à des habitants forcés de fuir leur maison du nord-est du Japon après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima en mars 2011.





Le tribunal de district de Yokohama dans la banlieue de Tokyo a condamné le gouvernement et la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) à verser 419,6 millions de yens (soit plus de trois millions d'euros) à 152 résidents évacués, a déclaré une porte-parole du tribunal à l'AFP. C'est la cinquième fois que la justice japonaise impute en partie au gouvernement la responsabilité de cette catastrophe atomique, la plus grave depuis celle de Tchernobyl (Ukraine) en 1986.