Ce qu’il faut retenir du State of the Union de Trump

En préambule de son discours, Trump a rappelé que le programme qu’il allait présenter n’était "ni républicain, ni démocrate. C'est celui du peuple américain". Un "compromis" et un "bien commun" plaidés qui ont fait se lever Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. "Nous devons rejeter les politiques de vengeance et de représailles et embrasser le potentiel sans bornes de la coopération, du compromis et du bien commun".

"Un miracle économique est en train de se produire aux Etats-Unis et les seules choses pouvant l'arrêter sont les guerres idiotes, la politique, ou les enquêtes ridicules et partisanes", a-t-il ajouté tout en qualifiant l'enquête russe de "chasse aux sorcières".