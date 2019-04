Ce qu'il faut savoir pour comprendre l'arrestation de Julian Assange à l'ambassade d'Equateur à Londres

Depuis l'annonce de la nouvelle, les commentaires, mitigés, arrivent en cascade. Wikileaks estime que l'Equateur a mis fin de façon illégale à l'asile politique d'Assange, en violation du droit international. La rapporteure de l'ONU sur les exécutions extra-judiciaires, Agnès Callamard, estime que "l'Equateur fait courir à Julian Assange un risque réel de graves violations de ses droits fondamentaux". La Russie a estimé que "la main de la 'démocratie' étrangle la liberté" et espère que les droits d'Assange seront respectés. L'ancien dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont, qui avait reçu en 2017 le soutien de Julian Assange lors du processus de séparation de l'Etat espagnol et qui vit en exil en Belgique, se dit "profondément choqué", estimant que "les droits humains, et en particulier la liberté d'expression, sont une fois de plus attaqués en Europe".





Pamela Anderson, soutien indéfectible d'Assange s'est dite "sous le choc". Elle a jugé sur Twitter qu'il "a très mauvaise mine" et se demande comment l'Equateur et la Grande-Bretagne ont pu agir ainsi, accusant Londres d'être "la putain de l'Amérique" et d'avoir "besoin d'une diversion pour (son) stupide Brexit". Pour le prédécesseur de Lenin Moreno, Rafael Correa, en exil en Belgique depuis 2017, Moreno est le "plus grand traître de l'histoire latino-américaine" et l'arrestation "met la vie d'Assange en danger et humilie l'Equateur. Jour de deuil mondial".





La Grande-Bretagne a considéré par la voix de Theresa May que cette arrestation était le signe que "personne n'est au dessus des lois". Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a, de son côté, estimé que "Julian Assange n'est pas un héros". "Il a fui la vérité pendant des années et il est juste que son avenir soit décidé par le système judiciaire britannique". Un peu entre deux feux en raison de ses liens avec le Royaume-Uni, l'Australie s'est dite "convaincue" qu'Assange, de nationalité australienne, serait traité de manière équitable au Royaume-Uni et va demander un accès consulaire au détenu.