Ce que l'on sait de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille Gianna et 7 autres personnes

Kobe Bryant, légende du basketball, sa fille Gianna, six passagers et le pilote de leur hélicoptère sont morts dimanche à Calabasas, non loin de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Peu d'éléments, pour l'heure, ont filtré concernant les circonstances de l'accident, et pour cause : les enquêteurs ont prévenu, dès dimanche soir, que les investigations prendront plusieurs jours, à cause de l'état du site, sa localisation, et des conditions météorologiques. Des conditions, a priori, directement à l'origine du drame...