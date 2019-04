Ce que l'on sait de la fusillade antisémite dans une synagogue de San Diego

Le maire de Poway a rendu hommage "aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible". Donald Trump a lui présenté ses "plus sincères condoléances". "A ce stade il semble qu'il s'agisse d'un crime motivé par la haine, mais j'adresse mes plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés et nous tirerons cette affaire au clair", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. "Nous condamnons avec force les maux de l'antisémitisme et de la haine, qui doivent être vaincus", a complété le président américain lors d'une réunion publique à Green Bay (Wisconsin).





A l'étranger, l'émotion est vive à Israël, où le Premier ministre, Benjamin Netanyahou a dénoncé "une attaque qui touche le coeur du peuple juif". De son côté, le président de l'Etat hébreu, Reuven Rivlin, évoque un "douloureux rappel que l'antisémitisme et la haine des juifs sont toujours présents, partout". "Ce n'est que par l'éducation pour la mémoire de la Shoah et l'enseignement de la tolérance que nous pourrons faire face à ce fléau", a-t-il affirmé dans un communiqué.





Ce drame intervient six mois, jours pour jours, après l'attentat antisémite qui avait eu lieu à Pittsburgh en Pennsylvanie, et qui avait fait onze morts. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux Etats-Unis.