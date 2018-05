"Ce sont des animaux" : la nouvelle sortie polémique de Trump sur les immigrants illégaux

Donald Trump est coutumier des déclarations décapantes. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’évoquer les migrants. Lors d’une table ronde organisée à la Maison Blanche mercredi, le président américain a dénoncé l’impunité des gangs, dont certains sont composés d’immigrants illégaux. "La loi californienne offre un refuge à certains des délinquants les plus vicieux et la plus violents de la terre, tels que les membres du gang MS-13", a-t-il pointé, regrettant que "des hommes, des femmes et des enfants innocents" soient "à la merci de criminels sadiques".





Selon lui, les Etats-Unis disposent "des lois sur l'immigration les plus stupides au monde". Une déclaration saluée par bon nombre de participants. Cité par le New York Times, le shérif Mims du comté de Fresno a notamment fustigé la loi interdisant aux services d’immigration d’utiliser ses bases de données pour mettre la main sur des clandestins malfaiteurs.