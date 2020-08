"Cela nous a fait penser à une bombe atomique" : à Beyrouth, les habitants hébétés par les explosions

C'est une des explosions les plus intenses qu'ait connu Beyrouth. La capitale libanaise est meurtrie, mardi 4 août, après les deux déflagrations ressenties en fin d'après-midi sur le port. Dans une première déclaration d'un responsable, le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a indiqué qu'elles étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années", ajoutant attendre la fin de l'enquête. Une explication soutenue plus tard par le gouvernement.

"C'était affreux ce qu'on a ressenti. Il y a eu comme un tremblement de terre au début. Pendant une minute, je crois, le lit a tremblé très fort, les lustres ont bougé. J'ai aussitôt couru de ma chambre vers la porte pour descendre les escaliers, mais j'ai eu peur et je suis retournée à la maison. Et c'est là qu'il y a eu l'explosion. C'est arrivé peut-être 30 secondes plus tard. Ça a fait un bruit énorme, je l'ai encore dans les oreilles, et tout à coup j'ai vu la fumée et les nuages rouges", raconte-t-elle à LCI.

Le secteur du port est très vite bouclé par les forces de sécurité, qui ne laissent passer que la défense civile, les ambulances aux sirènes hurlantes et les pompiers. C'est le début du chaos. A ce moment-là, la peur et la panique sont les sentiments qui dominent. "Je tremble, je ne me sens pas bien", poursuit Sanaa, toujours sous le choc. "Il ne manquait plus que ça à Beyrouth", dit-elle.

Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, son fils Ali a eu moins de chance. Chez lui, toutes les vitres se sont brisées, et un éclat est allé se loger dans sa jambe. Conduit à l'hôpital, c'est la cohue qui prédomine. "Tous les hôpitaux ont fermé à cause du Covid. Du coup, les blessés sont envoyés dans un seul établissement. Quelle catastrophe", poursuit Sanaa.