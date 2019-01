Censée la moquer, une vieille vidéo de danse d'Alexandria Ocasio-Cortez, la benjamine du Congrès américain, produit l'effet inverse

Loin d'être déstabilisée, la principale concernée s'est quant à elle félicitée de voir ses talents en matière de danse mis en avant. "Il n'est pas normal pour des responsables élus d'avoir la réputation de bien danser et je suis heureuse d'être l'une" de ceux-là, a dit Alexandria Ocasio-Cortez à une journaliste de The Hill, avant d'ajouter : "Je ne suis pas surprise que des républicains puissent penser que s'amuser devrait vous disqualifier ou être illégal." Elle a finalement publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on la voit danser.





Alexandria Ocasio-Cortez, New-Yorkaise de 29 ans née d'une mère portoricaine et d'un père américain, est devenue ces derniers mois une star de l'aile gauche du parti démocrate et accepte de se voir décrire comme une "radicale". Le nouveau Congrès américain, qui s'est réuni jeudi pour la première fois, compte un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités, majoritairement dans le camp démocrate.