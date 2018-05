Centrafrique : le chaos règne à nouveau après le départ des militaires français

Un an et demi après le départ des militaires français, la situation en Centrafrique est redevenue dramatique. Ces derniers jours, des lynchages ont eu lieu entre chrétiens et musulmans. Le spectre des massacres intercommunautaires de 2013 semble planer de nouveau sur le pays. Par ailleurs, la France est peut-être en train de perdre son influence en Centrafrique au profit d'une autre grande puissance étrangère, la Russie.



