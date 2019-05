Centrafrique : une religieuse franco-espagnole assassinée

La macabre découverte a eu lieu lundi matin, dans un village de l’Ouest de la Centrafrique. C’est là, à Nola, que le corps d'Inès Nieves Sancho a été retrouvé. Cette religieuse franco-espagnole de 77 ans a été assassinée, selon le portail officiel du Vatican.





"Dans la nuit de dimanche à lundi, ses agresseurs se sont introduits dans sa chambre et l’ont conduite au centre qu’elle animait pour les jeunes filles, où ils l’ont décapitée", écrit Vatican News. "Aucune revendication n’a été exprimée, mais selon un député local, ce meurtre pourrait être lié au trafic d’organes humains, et aux crimes rituels nombreux dans la région", ajoute le site. "Des inconnus sont entrés par le portail de derrière et l'ont entraînée dans la brousse derrière la maison pour l'égorger. Ils n'ont rien emporté du tout, on dirait qu'ils sont juste venus pour la tuer", a indiqué pour sa part l'abbé Isaie Koffia, vicaire général du diocèse de Berberati, dont dépend le village de Nola où était installée la soeur. Selon lui, l'assassinat a eu lieu dimanche en fin d'après-midi.