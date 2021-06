Centrale de Taishan : l’histoire mouvementée de l’EPR, fleuron du nucléaire français

L’"European Pressurized Water Reactor" a été co-développé par les groupes français Areva et allemand Siemens au sein d’une filiale alors commune. L’EPR est conçu pour fonctionner pendant 60 ans, à partir de la technologie des réacteurs à eau sous pression. Ses atouts attendus sont une puissance très élevée (1.650 mégawatts) et des caractéristiques censées assurer une sûreté accrue : multiplication des systèmes de sauvegarde pour refroidir le cœur du réacteur, coque de protection en béton et acier, récupérateur de corium.

Depuis son lancement en 1992, l’EPR a fait l’objet de commandes en France et à l'étranger. Le premier chantier a ainsi été lancé en 2005 à Olkiluoto, en Finlande, pour le compte de l’électricien TVO. Prévu pour être achevé en 2009 mais accumulant retards et dépassements budgétaires, le projet n’a toujours pas fait l’objet d’une mise en service. Le groupe EDF, qui pris le contrôle de l’activité lors d’une réorganisation de la filière opérée par l'État, la prévoit désormais pour février 2022.

Le second EPR est en travaux depuis 2007 à Flamanville, dans la Manche. Cette fois, des anomalies découvertes sur la composition de l'acier de certaines parties de la cuve sont notamment en cause. L'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN) a ainsi exigé que le couvercle soit remplacé avant la fin 2024. Le groupe vise maintenant un chargement de combustible à la fin de l'année 2022, objectif qualifié par l'ASN de "très serré" alors qu'EDF a été confronté à des problèmes de soudure et, plus récemment, sur des piquages du circuit primaire principal.