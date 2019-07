Cérémonies du 4 juillet : de la pluie, des chars et une bourde de Trump pour la Fête nationale américaine

"Ce sera le spectacle d’une vie", avait annoncé Donald Trump sur Twitter la veille. Pas de chance pour lui, c’est sous la pluie et un ciel couvert de nuages que le "spectacle" des cérémonies du 4 juillet s’est déroulé à Washington.





"USA, USA", scandaient malgré tout les milliers de spectateurs lorsque le président républicain est arrivé, accompagné de son épouse, Melania Trump, aux pieds des marches du Lincoln Memorial. Juste avant cela, l'imposant Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains, avait survolé le cœur historique de Washington pour annoncer l'ouverture de la cérémonie, qui a duré moins d'une heure.





"Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique", a déclaré Donald Trump, avant d'énumérer les découvertes et avancées médicales, spatiales, technologiques et industrielles faites par des Américains. "Nous serons de retour sur la Lune sous peu et un jour prochain, nous planterons le drapeau américain sur Mars", a promis le milliardaire, proclamant également que "Pour les Américains, rien n'est impossible".





En présence de son vice-président Mike Pence, de membres de son administration, du Congrès et des représentants de toutes les branches de l'armée, Donald Trump a rendu hommage aux militaires, à la police, aux sauveteurs et volontaires du 11-Septembre, mais aussi à de nombreuses personnalités civiles, dont le mouvement des suffragettes et plusieurs grandes

figures noires américaines, dont Martin Luther King.