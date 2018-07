Ces messages d'espoir qui sauvent des vies

Le pont de Wearmouth à Sunderland (Royaume-Uni), est tristement célèbre pour le nombre de suicide qui s'y produit. Paige Hunter, une adolescente de 18 ans a donc décidé d'y coller des mots réconfortants, adressés à ces personnes désespérées. Elle s'est notamment servi de son expérience et a accompagné ses messages du numéro d'une association qui aide les personnes suicidaires. Grâce à ce numéro, des gens ont pu se faire aider et six personnes auraient été sauvées selon la police locale. En guise de remerciement, la police municipale lui a remis un diplôme, pour récompenser son engagement en faveur de la prévention du suicide.



