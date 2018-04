Ces réfugiés ont fui la Corée du Nord et racontent leur calvaire

Dans son discours annonçant l'arrêt de ses essais nucléaires, Kim Jung-Un a déclaré qu'il va maintenant se concentrer sur l'économie de son pays, car la phase militaire de sa politique est terminée. Et pour cause, la vie quotidienne en Corée du Nord peut être extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est la principale raison qui a poussé bon nombre de réfugiés à s'enfuir en Corée du Sud. En effet, beaucoup de Nord-Coréens fantasment sur le capitalisme et rêvent de vie meilleure chez leurs voisins du Sud.



