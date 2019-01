Cesare Battisti à nouveau arrêté : retour sur une vie de cavale

En mars 1993, la cour d'assises de Milan condamne Battisti par contumace à la réclusion à perpétuité pour deux homicides (un gardien de prison et un policier, et pour complicité dans deux autres meurtres (un boucher et un bijoutier) remontant aux années 1978 et 1979. L'Italie formule en 2002 une nouvelle demande d'extradition, puis en février 2004, Battisti est arrêté à Paris et remis en liberté sous contrôle judiciaire le mois suivant. Un débat fait alors rage sur la régularité du procès qui a mené à la condamnation à perpétuité de Battisti, défendu en France par plusieurs intellectuels, dont l'écrivaine Fred Vargas ou encore Bernard-Henri Lévy.





Trois mois plus tard, la justice française se déclare favorable à son extradition, ainsi que le président Jacques Chirac, mais Battisti se soustrait à son contrôle judiciaire et file au Brésil. Il affirmera d'ailleurs cinq ans plus tard que des membres des services secrets français l'ont aidé à fuir.