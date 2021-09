"Cet épisode va laisser des traces" : après la crise des sous-marins, la France peut-elle menacer de quitter l'Otan ?

La crise diplomatique entre la France et les États-Unis semble de plus en plus vive. Quelques jours après le rappel de l'ambassadeur français à Washington, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est montré offensif samedi soir, dénonçant un "mensonge", "une duplicité", "une rupture majeure de confiance" et un "mépris" de la part des alliés de la France. En cause, la rupture du contrat de sous-marins à 56 milliards d'euros entre la France et l'Australie, au profit des Américains.