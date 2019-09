"Cette femme est vraiment moche": Brigitte Macron insultée par un ministre brésilien et défendue par toute la classe politique

MACHISME – Brigitte Macron est à nouveau la cible de railleries de la part du gouvernement brésilien. Celui qui est chargé de l’économie a décrit la Première dame comme une femme "vraiment moche", alors qu’il était en séminaire ce jeudi.

C’est à qui fera la sortie la plus sexiste. Après le commentaire – plus que déplacé – du président brésilien Jair Bolsonaro sur le physique de Brigitte Macron, c’est au tour de son ministre de l’Économie de se permettre une remarque désobligeante ce jeudi 5 septembre.

Paulo Guedes, un poids lourd du gouvernement ultra-libéral et climato-sceptique, participait à un débat avec des hommes d'affaires dans le nord-est du pays lorsque, sans raison apparente, il est revenu sur les propos du président brésilien sur Brigitte Macron. "Le président l'a dit, et c'est la vérité. Cette femme est vraiment moche", a ainsi lancé l’homme de 70 ans. Lunettes enfoncées et crâne dégarni, il est salué par des rires et un tonnerre d’applaudissements. Après un temps de pause, celui qui est sous le coup d’une enquête préliminaire pour fraude présumée dans son pays a surenchéri avec une blague machiste : "Il n'y a pas de femme moche, seulement de femme regardée sous le mauvais angle".