Ceuta : "Le Maroc n’a pas vocation à être le gendarme de l’Europe", réagit son ministre des Affaires étrangères

Invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères français a affirmé s’être entretenu avec son homologue marocain et souhaiter "que cela puisse se rétablir le mieux possible". "Jusqu’à présent, il y avait, sur la question des migrations, une relation plutôt positive et partagée entre le Maroc et l’Espagne", a développé Jean-Yves Le Drian. Selon les déclarations de Nasser Bourita à l’AFP, le royaume "a démantelé plus de 4.000 réseaux et bloqué 14.000 tentatives irrégulières" depuis 2017.